إنجازات الأوقاف فى 2020 .. أعلى عائد سنوى فى تاريخ الهيئة منذ إنشائها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى بيان اليوم الخميس، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت 1.674.380.155 جنيه خلال عام 2020، وهو أعلى عائد سنوى فى تاريخ هيئة الأوقاف منذ إنشائها، بزيادة قدرها 174.217.764 مليون جنيه عن العام الماضى 2019، بنسبة نمو تقدر بنحو 11.61% ، رغم تداعيات فيروس كورونا.





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