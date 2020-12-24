مصر السيسى فخر ونصر يجتاح تويتر .. ورواده: بفضل الأسد بقينا فى المقدمة

جدة - نرمين السيد - دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج حمل عنوان "مصر السيسى فخر ونصر"، تعبيرا عن تقديرهم لإنجازات وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فترة رئاسته، بالإضافة إلى العلاقات الطيبة التى صنعها السيسى مع جميع دول العالم وخصوصا المحيط العربى.





ونشر النشطاء مجموعة من الصور للرئيس السيسى، فى أثناء افتتاح عدد من المشروعات، بالإضافة إلى لقائه عددا من رؤساء الدول الشقيقة، حيث أشاد ناشط بالاستقبال التاريخى للرئيس خلال زيارته إلى فرنسا، قائلا: استقبال البطل غير.. أكبر استقبال لرئيس فى فرنسا ولم يحدث لأى رئيس فى الاتحاد الأوروبى أو لدولة عظمى.

وأضاف ناشط آخر: الحمد لله لقد تغيرت موازين القوى العالمية.. وبفضل الأسد بقينا فى المقدمة، واضعا صورة للرئيس السيسى، فيما قالت أخرى: بأسلوبه الراقى وخوفه على بلده رجع مصر لمكانتها الإفريقية، يستاهل كل الثقة والتقدير.

ولم ينس النشطاء، التهكم على دعوات التخريب التى يطلقها البعض من حين لآخر استجابة للقنوات المعادية للدولة المصرية، والتى تحاول كسر إنجازات الرئيس والحكومة وتعطيل المسيرة الناجحة بإثارة الشائعات والفوضى والبلبلة.