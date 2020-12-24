قرار جمهوري بإنشاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 700 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

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