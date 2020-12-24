الوزراء يوافق على إنشاء معهدين فنيين صحيين شرطيين بوزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، بالموافقة على إنشاء معهدين فنيين صحيين شرطيين بوزارة الداخلية. كما تضمنت القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام بقانون رئيس الوزراء، بشأن تنظيم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع.

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