أمانة النواب تواصل استقبال النواب الجدد لبرلمان 2021...ونواب قائمتي شرق وغرب الدلتا يتوافدون

واصلت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم الخميس استقبال النواب الجدد لبرلمان 2021، حيث مخصص اليوم لقائمتي شرق وغرب الدلتا والذى يبلغ عددهم 84 نائباً.، بعد أن قامت بتقسيم استقبال الأعضاء علي مدار 6 أيام بواقع 3 للقائمة و3 للفردي .



وشهد اليوم الثاني أمس مشاركات واسعة من جانب النواب بشأن أولوياتهم التشريعية وإهتماماتهم، تحت قبة مجلس النواب، حيث جاء ملف قانون الإيجار القديم علي رأس الأولويات والأحوال الشخصية وقضايا المرأة والأسرة، حيث الأجواء التى يتم فيها استخارج الكارنيهات تقوم فيها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، بجهود مقدرة علي مستوي الاستقبال وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي لا يتجاوز 120 ثانية، بعد نجاحها في طباعة كارنيهات العضوية في وقت لاحق للاستقبال بعد الحصول علي كافة بيانات الأعضاء، وهو أمر يختلف عن الماضي بشأن هذه الإجراءات والتى كانت تسلتزم الحضور وتسجيل استمارات مما يجعل المشهد دائما في زحام، ومن ثم الإجراءات الجديدة تتماشي مع جهود الأمانة العامة أيضا في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمة كورونا حيث كان المجلس سباق فيها من بين الجهات المختلفة بالدولة المصرية.