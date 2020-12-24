أحمد الشيخ: "هذا سبب تشجيعي للزمالك رغم انتمائي للأهلي"

ظهر أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، في لقاء تلفزيوني مساء أمس، في برنامج اللعيب الذي يقدمه مهيب عبدالهادي عبر شاشة mbc مصر.

وأوضح الشيخ خلال اللقاء عن ميوله التدريبية، وكيف كان مشجعا في صغره للقطبين الأهلي والزمالك، وأن التؤام حسام وإبراهيم حسن، كانوا السبب في تغيير ميوله الكروية.

وقال أحمد الشيخ خلال اللقاء: "أنا أهلاوي منذ الصغر بحكم عائلتي المنتمية للنادي الأهلي، حيث كان والدي وعمي، ومن قبلهم جدي مشجعين للنادي الأهلي، وهو الامر الذي جعلني أصبح أهلاويا منذ الصغر".

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