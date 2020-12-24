أحمد الشيخ: "هذا سبب تشجيعي للزمالك رغم انتمائي للأهلي"

ظهر أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، في لقاء تلفزيوني مساء أمس، في برنامج اللعيب الذي يقدمه مهيب عبدالهادي عبر شاشة mbc مصر.
وأوضح الشيخ خلال اللقاء عن ميوله التدريبية، وكيف كان مشجعا في صغره للقطبين الأهلي والزمالك، وأن التؤام حسام وإبراهيم حسن، كانوا السبب في تغيير ميوله الكروية.
وقال أحمد الشيخ خلال اللقاء: "أنا أهلاوي منذ الصغر بحكم عائلتي المنتمية للنادي الأهلي، حيث كان والدي وعمي، ومن قبلهم جدي مشجعين للنادي الأهلي، وهو الامر الذي جعلني أصبح أهلاويا منذ الصغر".
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وتابع: "في الفترة التي انتقل فيها حسام حسن وإبراهيم حسن إلى الأهلي، انتقلت لتشجيع الزمالك بكل صراحة، ولأن الزمالك وقتها كان يمتلك كوكبة من النجوم، أمثال حازم إمام وعبدالحليم علي وغيرهم".
وأكمل: "لقد تقدمت لاختبارات الناشئين في النادي الأاهلي، والتي كان فتحي مبروك المسؤول عنها في ذلك الوقت، ولم يتم قبولي، فذهبت لاختبارات نادي الزمالك، وتم قبولي، إلا أن وجودي في بني سويف، وصغر سني، ودراستي، حالوا دون ذهابي للعب داخل نادي الزمالك".
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وتطرق أحمد الشيخ خلال الحوار إلى تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي الزمالك، بعد استغناء النادي الأهلي عنه في بداية المسوم.
وقال الشيخ أنه التقى بأشرف قاسم، مسؤول قطاع الكرة داخل نادي الزمالك، وتم اتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للقلعة البيضاء، وعقب تلك الجلسة خضع الشيخ للكشف الطبي، تأهيلا لضمه لنادي الزمالك، رغم إمضاءه على عقود انتقاله لبيراميدز، إلا أنه في اللحظة الاخيرة تم إبلاغه من وكيله برفض نادي الزمالك لإتمام الصفقة، مما جعله يغير قبلته إلى بيراميدز.
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وعن سبب انتقاله لبيراميدز، قال الشيخ: "نادي بيراميدز كبير، ويعمل بطريقة إحترافية، بجانب أنه يمتلك مجموعة من الكوادر التي أقدرها وأحترمها بشكل كبير، أمثال هاني سعيد وعمرو بسيوني، وذلك هو ما سهل انتقالي لنادي بيراميدز".
يذكر أن النادي الأهلي قد قرر الاستغناء عن أحمد الشيخ في بداية الموسم، بجانب الاستغناء عن عدد من اللاعبين أمثال صالح جمعة وأليو بادجي، وانتقل الشيخ إلى بيراميدز، بينما انتقال صالح جمعة إلى نادي سيراميكا كليوباترا.
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