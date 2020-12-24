أمير مرتضي يفتح النار علي مسؤولي الزمالك:" كفاية كذب.. مش عارف تدير أمشي"

وجه أمير مرتضي منصور المشرف السابق علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، رسالة ساخنة للجنة الثلاثية و المسئولين داخل الزمالك، معبرا عن إستيائة من الهجوم الذي يشنه حسب " قوله" المسئولين داخل الزمالك واصفا إياه بالكذب والتضليل وإالتزام الصمت من أجل مصلحة الفريق والزمالك.

وكتب أمير مرتضي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا :" كمية التصريحات والأخبار والتسريبات الكاذبة من مسئوليين الزمالك، تخطت كل الحدود وفاقت المعقول ".



الجدير بالذكر أن أمير مرتضي، قد تقدم بإستقالته من منصب المشرف العام علي الكرة داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزراة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشارمرتضي منصور، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكرى لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد.