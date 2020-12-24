فيديووصور....الأمين العام للبرلمان يتابع سير إجراءات استخراج كارنيهات النواب الجدد فى اليوم الثالث

أمانة النواب تواصل استقبال النواب الجدد لبرلمان 2021...ونواب قائمتي شرق وغرب الدلتا يتوافدون

وأطمئن المستشار فوزي، علي سير عمل اللجان وعلي رأسها التدابير الصارمة بشأن التباعد الإجتماعي والإلتزام بإرتداء الكمامات وعدم الزحام، وتجهيز كارنيها النواب والحقيبة النيابية التى تم إعدادها في وقت سابق منعا للتأخير أو الزحام.

وشهد اليوم الثاني أمس مشاركات واسعة من جانب النواب بشأن أولوياتهم التشريعية وإهتماماتهم، تحت قبة مجلس النواب، حيث جاء ملف قانون الإيجار القديم علي رأس الأولويات والأحوال الشخصية وقضايا المرأة والأسرة، و الأجواء التى يتم فيها استخراج الكارنيهات تقوم فيها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، بجهود مقدرة علي مستوي الاستقبال وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي لا يتجاوز 120 ثانية، بعد نجاحها في طباعة كارنيهات العضوية في وقت لاحق للاستقبال بعد الحصول علي كافة بيانات الأعضاء، وهو أمر يختلف عن الماضي بشأن هذه الإجراءات والتى كانت تسلتزم الحضور وتسجيل استمارات مما يجعل المشهد دائما في زحام، ومن ثم الإجراءات الجديدة تتماشي مع جهود الأمانة العامة أيضا في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمة كورونا حيث كان المجلس سباق فيها من بين الجهات المختلفة بالدولة المصرية.

