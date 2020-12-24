سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الخميس 24-12-2020، ارتفعت مع بداية التعاملات اليومية الصباحية في عدد من البنوك بقيمة قرش واحد، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ويسجل 15.63جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع، مقابل سعره أمس وكان بـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الدولار اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في البنوك المختلفة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة آخر أسعار الدولار في مصر، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها الدولار.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يوميحقق سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
ارتفع سعر الدولار فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
توقف سعر الدولار فى بنك عودة عند 15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه، 15.74 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
حقق سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64جنيه، 15.74 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع .
تعد عملة الدولار من أهم العملات الأجنبية حول العالم، كما تعد من أكثر العملات تداولا في أغلب الدول، كما تتأثر بها العديد من السلع واقتصاديات الدول المختلفة، ويقدم لكم موقع دوت الخليج بشكل يومي خدمة مميزة خاصة بأسعار صرف العملات، وذلك في آخر تحديث لها.
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