كندة علوش تتصدر "التريند" برسالة رومانسية

كندة علوش تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف على طريقتها الخاصة، والتي كانت من شأنها إشعال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتتصدر صور كندة علوش وعمرو يوسف منصات السوشيال ميديا.

كندة علوش تحتفل بزوجها



نشرت كندة علوش صور جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معقبة عليهما قائلة: " كل سنة وأنت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات أنت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وأنا محظوظة بوجودك بحياتي".

واستطردت كندة حديثها قائلة: "وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل الي بتتمناه ..عيد ميلاد سعيد حبيبي".

آخر أعمال كندة علوش



تعتبر حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" آخر أعمال الفنانة كندة علوش، وهي من إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب.

دارت أحداث حكاية ضي القمر حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.

بداية نجاح كندة علوش



أثبتت الفنانة السورية كندة علوش نجاحها منذ الظهور الأول لها على شاشة التلفزيون، حينما اختارتها المخرجة رشا شربتجي للمشاركة في المسلسل الاجتماعي "أشواك ناعمة" وذلك في عام 2005، توالت بعدها مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ليس في الدراما السورية فحسب بل على صعيد الدراما العربية أيضًا، حيث حققت شهرةً واسعةً على صعيد العالم العربي بعد مشاركتها في الفيلم الأردني "الغرباء"، ومشاركتها بعد ذلك في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية.

اقرأ أيضًا..كندة علوش توجه رسالة للجمهور بشأن فيروس كورونا وطريقة معاملة الأطفال



الجدير بالذكر، أن كندة علوش تزوجت سابقًا من الكاتب والمخرج السوري فارس الذهبي، حيث انفصلا بعد ثمانية أعوام في مارس عام 2016، لتدخل في قصة حب جديدة مع الفنان المصري عمرو يوسف وتتزوج منه في نوفمبر عام 2016، ليأخذ الثنائي ضجة واسعة بين النشطاء حينها، وكذلك حتى ظهورهما سويًا إلى الآن، حيث أنجبت منه طفلتها حياه.