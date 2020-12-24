حسم تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، مصير النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، في ظل حالة الشكوك التي تحوم حول جناح الريدز.
صلاح خارج ليفربول
وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، اليوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لن يجدد تعاقده من الريدز ومسئلة استمراره داخل قلعة الأنفيلد محل شك كبير.
وأضافت الصحيفة: أن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سيجبر على رحيل اللاعب، بسبب القيمة المالية التي ستعود من بيعه.
وأوضحت التقارير البريطانية : أن كلوب سوف يلجأ لإعطاء الضوء الأخضر، لرحيل هداف فريقه من أجل الحصول على أموال كبيرة للتعاقد مع نجوم أخرى وإعادة البناء مجددًا في الخط الأمامي.
وأفادت: رغم حصول صلاح على راتب أسبوعي يقدر 200 ألف جنيه إسترليني، ومع رغبة الإدارة في تحسين تعاقده لكن مو لن يمدد عقده مع النادي في المستقبل القريب.
وأكدت الصحيفة: الأمر محسوم في حالة انتهاء هذا الموسم دون نجاح مساعي إدارة ليفربول للوصول لاتفاق مع محمد صلاح على تجديد التعاقد، فسوق يكون مستقبله على المدى البعيد مهدد بشكر كبير ولن يكون في الريدز وسينتقل في مكان أخر.
وينتهي عقد الأسطور المصرية مع ليفربول في يونيو 2023.
وفي وقت سابق تحدث محمد ابوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح ليس سعيد في ليفربول دون الحديث عن السبب الحقيقي ولكن اتوقع بسبب اشاراة القيادة ولكن رغم ذلك لن يتغير مستواه في اللعب حيث يستمر عقد محمد صلاح حتي عام2023.
وأشارت أنباء إلي شكوك حول رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول من الفريق بسبب عدم التقدير الكافي حيث له الاحقية في امتلك اشارة القيادة برغم من تقديمه لمستوي مميز مع النادي وتحقيق العديد من البطولات والأنتصارات وبسبب تصريحاتة عن امكانية رحيله عن النادي تم استبعاده من القائمة الأساسية وجلوسه علي مقاعد البدلاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاح خارج ليفربول.. تقرير بريطاني يكشف الحقيقة كاملة وموقف كلوب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.