صلاح خارج ليفربول.. تقرير بريطاني يكشف الحقيقة كاملة وموقف كلوب!

حسم تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، مصير النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، في ظل حالة الشكوك التي تحوم حول جناح الريدز.

صلاح خارج ليفربول



وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، اليوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لن يجدد تعاقده من الريدز ومسئلة استمراره داخل قلعة الأنفيلد محل شك كبير.

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وأضافت الصحيفة: أن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سيجبر على رحيل اللاعب، بسبب القيمة المالية التي ستعود من بيعه. وأضافت الصحيفة: أن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سيجبر على رحيل اللاعب، بسبب القيمة المالية التي ستعود من بيعه. وأوضحت التقارير البريطانية : أن كلوب سوف يلجأ لإعطاء الضوء الأخضر، لرحيل هداف فريقه من أجل الحصول على أموال كبيرة للتعاقد مع نجوم أخرى وإعادة البناء مجددًا في الخط الأمامي. وأفادت: رغم حصول صلاح على راتب أسبوعي يقدر 200 ألف جنيه إسترليني، ومع رغبة الإدارة في تحسين تعاقده لكن مو لن يمدد عقده مع النادي في المستقبل القريب.