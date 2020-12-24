رغم كورونا.. الأوقاف: ١٢ % نموًا في أرباح وإيرادات مال الوقف عام 2020

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخها منذ إنشائها، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61%، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح في بيان له، الخميس، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.

وعلى جانب آخر كان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني.

وأضاف في بيان له، أمس الأربعاء، أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى الاثنين معا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية، وإذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل ) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها.

وأشار إلى أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق، داعيا جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره.

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وأكد أنه في حالة عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات، يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، مع تفويض مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، واتخاذ اللازم تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.

