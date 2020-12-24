4 باقات أورنج orange للنت والمكالمات.. دوت الخليج ينشر الأسعار وأكواد الاشتراك

ينشر دوت الخليج باقات أورنج orange للنت والمكالمات، حيث يقدم أورنج أكثر من باقة لكي يختار عملاء الشركة المناسب لهم، وينشر دوت الخليج تفاصيل باقات أورنج orange والأكواد المتاحة للاشتراك فيها والأسعار.

باقات أورنج orange 2021 إيجل

باقة ميني إيجل: تمنحك 1.500 دقيقة لأورنج، و200 دقيقة لأي شبكة في مصر، و1 جيجا بايت للإنترنت موبايل، واشتراك شهري ب70 جنيه.

باقة إيجل 100: دقائق بلا حدود لأورنج، و500 دقيقة للشبكات الأخرى، و4 جيجا بايت للإنترنت موبايل، الاشتراك بقيمة 100 جنيه في الشهر.

باقة إيجل 300: دقائق بلا حدود لأي شبكة في مصر، و12 جيجا بايت للإنترنت موبايل، وقسيمة شراء خصم سنوية بقيمة 900 جنيه، واشتراك شهري ب300 جنيه.

باقة إيجل 500: دقائق بلا حدود لأي شبكة في مصر، و25 جيجا بايت للإنترنت موبايل، وقسيمة شراء خصم سنوية بقيمة 1600 جنيه، واشتراك شهري ب500 جنيه.

باقة إيجل 1000: دقائق بلا حدود لأي شبكة في مصر، و60 جيجا بايت للإنترنت موبايل، وقسيمة شراء خصم سنوية بقيمة 6000 جنيه، واشتراك شهري ب1000 جنيه.

باقات دولفين أورنج orange 2021

باقة دولفين 25: 1000 وحدة، و2000 دقيقة كحد أقصى للرقم المفضل، باشتراك شهري 25 جنيه.

باقة دولفين 40: 1.800 وحدة، و3.600 دقيقة كحد أقصى للرقم المفضل، باشتراك شهري 40 جنيه.

باقة دولفين 60: 3000 وحدة، و6000 دقيقة كحد أقصى للرقم المفضل، باشتراك شهري 60 جنيه.

نظام دراجون أورنج orange 2021

باقة دراجون 35: 3.500 وحدة، و7000 وحدة للخطوط الجديدة، باشتراك شهري 35 جنيه.

باقة دراجون 70: 10.000 وحدة، و20.000 وحدة للخطوط الجديدة، باشتراك شهري 70 جنيه.

باقات فوكس أورنج orange 2021

باقة فوكس اليومي: 30 دقيقة صالحة على مدار اليوم، بسعر 1 جنيه.

باقة فوكس دوبل: 90 وحدة صالحة حتى آخر اليوم التالي، بسعر 2 جنيه.

باقة فوكس الأسبوعي: 200 وحدة ورسائل بلا حدود لمدة أسبوع، بسعر 5 جنيه.

باقة فوكس الشهري: 400 وحدة ورسائل بلا حدود لمدة شهر، بسعر 15 جنيه.