الثقافة تحتفل بالكريسماس والعام الجديد لأول مرة على اليوتيوب

لأول مره تحتفل وزارة الثقافة بأعياد الكريسماس والعام الجديد على قناتها باليوتوب حيث تبث في الثامنة مساء غدًا الجمعة 25 ديسمبر حفلًا مسجلًا نظمته دار الاوبرا المصرية لفرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف ورؤية مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى من إخراج الدكتور عبد الله سعد وبمصاحبة كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد فرج و تحت إشراف المدير الفني و القائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي وفرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.

تحرص وزارة الثقافة على الاحتفال بأعياد الكريسماس بشكل دائم، إلا أن فيروس كورونا وقف حائلًا بين احتفالات هذا العام لذا اتجهت العديد من الجهات إلى خاصية "الأون لاين" للحد من انتشار الفيروس وذلك بعدما الغت الحكومة احتفالات رأس السنة لمنع التجمعات التي من شأنها أن تكون انطلاقة لأزمة جديدة وخاصة بعد ارتفاع أعداد اصابات فيروس كورونا.