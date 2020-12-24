رئيس دينية البرلمان: برلمان 2021 متنوع وسنواصل مكافحة الإرهاب

قال النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن برلمان 2021 يعبر عن جميع فئات المجتمع ويمثل تنوع حقيقي.

جاء ذلك علي هامش استلامة كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدا أن مكافحة التطرف كان و لايزال أحد اهداف اللجنة، منتقدًا من يوجهون اتهامات لمصر في ملف حقوق الانسان دون تقصي الحقائق مضيفا " هؤلاء يسعون للشوشرة على انجازات الدولة المصرية و عليهم ان ينظرون الى اوضاعهم قبل الحديث عن الدولة المصرية "

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و أكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن محاربة الإرهاب الفكري و التطرف أحد أهم أهداف كافة مؤسسات الدولة الدينية و التشريعية و التنفيذية، موضحا أن الجميع يعمل لمواجهة التطرف سواء في الداخل او الخارج مضيفا " النواب كانوا يسافروا لكافة دول العالم لاطلاع الخارج على الحقائق بعيدا عن الشوشرة و التزييف".

الأمانة العامة للبرلمان تستقبل نحو 100 نائب يوميا من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.

وبدأت الأمانة العامة في استقبال النواب الجدد الثلاثاء الماضي لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين.