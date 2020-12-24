المصريين الأحرار : العلاقات المصرية الصينية تشهد طفرة ذهبية

وأضافت، خلال مداخلة فى ملتقى تنظمه دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى، لمناقشة آليات المشاركة فى مبادرة "الحزام والطريق"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن التعاون المشترك ظهر جليّا خلال الأزمة الأخيرة لجائحة كورونا.
وأشارت إلى أن العالم يشهد عدم استقرار لكثرة التحديات التى تواجه التنمية، بينما مصر تمضى فى تنفيذ رؤية 2030، والصين تخطو لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، ويستهدفان تحقيق العيش الرغيد والحياة الكريمة.
وشددت رئيس اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار، على ضرورة إعداد خطة واضحة مشروطة بجدول زمنى للتعاون الحزبى المشترك لخدمة التنمية الاقتصادية وتبادل الخبرات بين مراكز الفكر وتعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الجانبين المصرى والصينى.
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