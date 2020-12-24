رسالة من أبناء كنيسة الإسكندرية للمجمع المقدس: لابد من وقفة ضد حماة الإيمان

جدة - نرمين السيد - بعث شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الإسكندرية، برسالة إلى الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، يشتكون فيها من الهجوم المستمر على البابا تواضروس الثانى من قبل مجموعة تدعى "حماة الإيمان".





حيث تبنى قس يدعى مرقوريورس صموئيل دعوة لعزل البابا تواضروس الثانى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الأمر الذى استفز مجموعة من أبناء الكنيسة.

وإلى نص الرسالة:

نحن بعض أبناء كنيسة الإسكندرية التى درس آبائها الآوائل علم اللاهوت وكان لهم حياة معاشة وأسسوا مدرسة لاهوتية فى مدينة الإسكندرية لازال العالم يسترشد بأفكار وكتابات آبائها، أحزننا ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعى من اختطاف الكنيسة من قبل بعض من يدعون أنهم حماة الإيمان، والحديث باسمها وإدعاء أنهم فقط من يعرفون إيمان الكنيسة القبطية دون غيرهم وإطلاق وصف الهرطقة على كل من لا يروق لهم بدءًا من قداسة البابا تواضروس الثانى مرورًا بنيافة الأنبا إبيفانيوس الذى حرضوا عليه قبل مقتله ولازالوا حتى الآن يطلقون عليه أوصاف الهرطقة زورا وبهتانًا، وأساقفة ورهبان وكهنة آخرين وصولًا إلى شباب صغير السن كل هدفه الدراسة وإعادة التواصل مع تراث آباء كنيستنا اللاهوتى.

لقد تحملنا انتهاكاتهم بطول آناة ومحبة منقادين باقتدائنا بأبونا البطريرك، بابا المحبة كما اشتهر ولكن التطورات الأخيرة تستوجب وقفة حاسمة من قبلكم، نحن نرى ان التطورات الأخيرة قد تعدت كل الحدود وتهدد أمان كنيستنا الحبيبة سفينة خلاصنا أم الشهداء وأمنا.

‎أحد وجوه من يدعون حماية الإيمان هو قس يدعى مرقوريوس صموئيل لا يترك فرصة إلا ويهاجم قداسة البابا تواضروس، ومؤخرا أصدر منشورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى يدعو فيه لعزل قداسة البابا ويصفه بـ"المقطوع".

‎إن ما يحدث من هجوم على قداسة البابا تواضروس وبعض الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والخدام يسبب لنا ضيقا وحزنا شديدًا كما أنه يشق صف الكنيسة ويسبب البلبلة لدى البسطاء، ولا نجد تحرك أو رد فعل من مجمع أساقفة كنيستنا العريقة ورئيس الأساقفة والكهنة يُهان بهذا الشكل.

‎هذا التطاول الفاسد يعتبر اعتداءً صارخا على مجمع كنيستنا المقدسة خلفاء الرسل المباركين وطعن فى الأبيسكوبية ولا يقل خطورة عن هرطقات القرون الأولى.

‎وعليه نطالب نيافتكم بصفتك سكرتير مجمع أساقفة كنيسة الإسكندرية العظيمة أن تتحرك وتتخذ إجراءات بحق هؤلاء من يدعون حماية الإيمان وهم لا يفعلون شيئا سوى تمثيل أنفسهم، وللأسف بعض الآباء الذين يقفون خلفهم ويتضح ذلك من خلال هجومهم على قداسة البابا والترويج لبعض الآباء الأساقفة بعينهم، بشكل مغرض.

‎إننا نطلب من نيافتكم التحرك لوقف هذه المهاترات ومحاسبة المدعو مرقوريوس صموئيل ومن على شاكلته فى سلك الكهنوت وعدم تركهم يعيثون فسادا وانشقاقا فى جسد الرب.