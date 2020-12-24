اتُهم بالإساءة للقرآن.. وفاة أستاذ علم الاجتماع فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك، الدكتور السيد رشاد، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فى تصريح له، اليوم، مشيرا إلى أن "د. مهدلى" مر بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أحال الدكتور محمد مهدلى، عضو هيئة التدريس بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، إلى النائب العام؛ على خلفية تداول فيديوهات تتضمن اهانته القرآن الكريم.

جاء ذلك عقب تلقى وزير التعليم العالى نتيجة التحقيق مع الدكتور المذكور، والذي أُجرى بمعرفة وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى- بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره- بصحة ما ورد بالفيديو.

وأوصت الوزارة بإحالة الواقعة – وقتها - إلى النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها ازدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسبّ الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.

وتضمن قرارات الوزارة وقف الدكتور عن العمل وإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، والتي تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.