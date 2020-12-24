المفتى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد: مصر نموذج فريد

وقال مفتى الجمهورية بهذه المناسبة، فى بيان له اليوم: إن ميلاد السيد المسيح كان –وما زال، وسيظل- ميلاد خير وسلام ورحمة، ليس فقط لإخواننا المسيحيين، بل وللمسلمين وسائر البشر أجمعين، موضحًا أن إحياء قيم الحب والتلاحم والتسامح والتعايش واحترام الآخر قبل أن يكون واجبًا دينيًّا دعت إليه الديانات وأوجبته نصوصها؛ فهى قيم عليا وضرورات إنسانية أصيلة إذ لا تنشأ حضارة ولا تقوم مدنيَّة ولا يتقدم البشر إلا فى ظل الاحترام المتبادل.
وأضاف فضيلة المفتي، أن المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، ولن تُفلح قوى الشر فى بث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن، موضحًا أن تبادل التهانى بين أبناء الوطن الواحد فى المناسبات الدينية من شأنه أن يقوى روح المودة والتآلف والترابط فيما بيننا.
ودعا فضيلة المفتى إلى ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التى يمكن أن نتعلمها من رسالة الأنبياء والرسل ونبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التى ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث فى الأرض الفساد، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، مشددًا على ضرورة إشاعة مشاعر التآخى والتلاحم والوحدة الوطنية فى مواجهة البلاء والمخاطر والإرهاب الذى يواجه الجميع دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، حتى نترك للأجيال القادمة بناءً حضاريًّا إنسانيًّا أساسه الإيمان وارتفاعه العدل وقوته المحبة بين أبناء الوطن.
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