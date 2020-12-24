جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسئولى تحالف شركات "ريموندس والقلعة وكرنفال" العاملين فى مجال المخلفات عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة فرص الإستثمار فى مجال المخلفات الطبية، بحضور ممثلى شركات التحالف، والدكتور أحمد فاروق البرى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.





وأكدت ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أهمية فتح المجال لمشاركة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات فى المجالات البيئية المختلفة، وخصوصا مجال المخلفات للحد من المصادر المختلفة للتلوث ولضمان استدامة الموارد الطبيعية وناقشت فؤاد خلال اجتماعها مع شركات التحالف، المقترح المقدم من قبل الشركات لتنفيذ مشروع لجمع ونقل وتتبع ومعالجة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها بأحدث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة فى ظل انتشار فيروس كورونا فى بلدان العالم للنهوض بمنظومة معالجة المخلفات الطبية وما ينتج عنها من مخلفات تتطلب تعامل خاص وآمن معها للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان. وأشارت فؤاد إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل دراسة لتحديد المحافظة ذات الأولوية لتنفيذ المشروع بها فى ضوء العديد من الاعتبارات مثل كمية المخلفات المتولدة ومدى توافر أرض صالحة ومناسبة لإقامة المشروع وغيرها من الأمور التى سيتم وضعها فى الاعتبار. كما أوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية أن التحالف سيستخدم أفضل التكنولوجيات المتاحة فى هذا المجال وبعد الإتفاق على المحافظة التى سيتم تنفيذ المشروع فيها لابد من اختيار أرض مناسبة مع تحديد مدة زمنية للإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية للمشروع، وتحديد العمالة وتنفيذ دورات تدريبية لهم على المهام المكلفين بها لرفع قدراتهم فى هذا المجال، كما سيتم الإتفاق على المدة الزمنية لعمل المشروع لتحقيق الأهداف الموضوعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين فؤاد: نسعى لدخول القطاع الخاص فى المجالات البيئية للحد من التلوث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.