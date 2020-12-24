الحكومة تنفى تحويل دعم الخبز العينى إلى نقدى: المنظومة قيد الدراسة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تحويل دعم الخبز العينى إلى دعم نقدى بدءاً من الشهر المقبل.





وتواصل المركز، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل دعم الخبز العينى إلى دعم نقدى بدءا من الشهر المقبل، مُوضحةً أن منظومة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائياً على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه، مُشددةً على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى تغيير. وفى سياق متصل، يتم بانتظام صرف سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم، حيث تم صرف سلع غذائية وغير غذائية ممثلة فى السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأجبان والألبان والدواجن المجمدة والمنظفات المنزلية.

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