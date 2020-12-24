صور.. دورة تثقيفية مشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بالإسكندرية

وصرح الدكتور هشام عبد العزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأن هذا المعسكر التثقيفى يأتى امتدادًا للدورة التدريبية المشتركة التى تعقد بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.
ويهدف هذا المعسكر التثقيفى إلى جانب ما يتضمنه من محاضرات تثقيفية إلى إطلاع الجانب السودانى على بعض جوانب الحضارة المصرية والنهضة الشاملة فى مصر الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفِى ظل قيادته الحكيمة، حيث يعقب المعسكر التثقيفى زيارة لبعض معالم مدينة الإسكندرية ثم مدينة العلمين الجديدة.
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