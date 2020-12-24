حكاية أم الأفندى.. 4 شخصيات أثرت فى حياة زعيم الحرب والسلام

جدة - نرمين السيد - أم الأفندى

هى سيدة أمية عرف عنها حكمتها الربانية التى أنعم الله بها عليها، والتى كانت سببا فى تكوين شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى قال عنها: "خلال فترة وجود أبى فى السودان، تولى أمرى خلال تلك الفترة، جدتى لوالدى وهذه السيدة أعتز بها جدا رحمها الله لأن إذا كنت تعلمت شيئًا فتعلمته منها، فإذا كنت استفدت شيئًا فى حياتى فقد استفدت من خبرة وشخصية هذه السيدة".

تزوجت ست البرين أو أم الأفندى من محمد الساداتى، وأنجبت منه محمود طلعت ومحمد أنور وأحمد عصمت ونفيسة، ثم وجدت عند زوجها رغبة فى الزواج مرة أخرى فاختارت له بنفسها امرأة ذات بشرة بيضاء وشديدة الجمال اسمها أمينة، التى أنجبت 9 أطفال هم: سكينة وعفت وزينب وزين وعائشة وعاطف وسهير وهدى وعزة، لتصبح ست البرين أُمًا لـ13 أبنًا.

وأطلق أهل القرية على جدة الرئيس السادات "أم الأفندى" نسبه لوالده الذى كان يُعد أول من تعلم وحصل على الشهادة الابتدائية، مشيرا الرئيس الراحل بحسب ما جاء فى كتابه "البحث عن الذات"، أنها أرادت له أن يسير على خُطى والده وأدخلته كتاب القرية، ثم انتقل إلى مدرسة الأقباط بمدينة طوخ فى محافظة بنها.

حكايات أدهم الشرقاوى وحادثة دنشواى، كانت أبرز القصص التى قصتها جدته، وأورثته كرهُ الإنجليز، بالإضافة إلى حكاية "دس الإنجليز السم لمصطفى كامل"، موضحا أنه لم يكن يعرفه ولكن القصة جعلته شديد الكره للإنجليز لأنهم يضعون السم للناس.

وتأثر السادات بشدة بجدته بسبب الوقت الكبير الذى قضه معها حتى جاء والديه من السودان وقررا الذهاب للقاهرة.

أدهم الشرقاوى مثله الأعلى

تأثر أيضا السادات بمواويل البطولات والتى كانت تقال لتخليد ذكرى أو بطولة ضد الاحتلال الإنجليزى، فكان من تلك المواويل، موال أدهم الشرقاوى، والذى قال عنه خلال حوار تلفزيونى عام 1975: كانوا يحكون لنا مواويل، ومن المواويل التى تأثرت بها كان موال الشرقاوى، لأن الشعب كان بيخلد البطولة فيه ورفض الشعب للاستعمار، ولكن بأسلوبه هو أنه يخلد بطولاتنا كلها ويديها للأطفال على شكل مواويل تسعدهم وتوسع خيالهم ومداركهم"، حيث اعتبره مثله الأعلى كما أشار فى كتابه "البحث عن الذات".

وفى حواره، قال السادات: وأنا طفل لما كنت أعوز أنام كانوا بينيمونى بالمواويل اللى بتحكى تاريخ مصر، الموال الأوّلانى عن زهران بتاع دنشواى، والثانى عن أدهم الشرقاوى.

وفى كتابه "البحث عن الذات"، قال أيضا: كنت أستمع إلى الموال ليلة بعد ليلة، وأنا بين النوم واليقظة، ولعل هذا ما جعل عقلى الباطن يختزن القصة، وأطلق العنان لخيالى، فكم رأيت زهران وعشت بطولته فى الصحو وفى المنام، وكم تمنيت لو كنت زهران.

مصطفى كامل

ومن ضمن الشخصيات التى تأثر بها السادات أيضا، الزعيم مصطفى كامل، والذى قال عنه: هناك شخصيات توصف كفاح مصر والمرارة اللى بتعانيها مصر من المحتل الإنجليزى وكفاح مصطفى كامل الشاب الصغير اللى مات وهو شاب صغير فى حلقة واحدة بتبص تلاقينى وأنا طفل عايز أنام بينيمونى بهذا الموال عن مصطفى كامل اللى بيسرد تاريخ مصر إلى اللحظة اللى أنا أتولدت فيها، لأنه كفاح مصطفى كامل مع حادثة دنشواى.

غاندى

قلّد السادات خلال شبابه شخصية الزعيم الهندى غاندى، فخلع ملابسه وأمسك بعصا مثله، ليصاب بالتهاب رئوى، جعل أمه تضعه فى أدفأ مكان فى المنزل: "فوق قبة الفرن"، متابعا: أذكر أنه فى سنة 1932 مر غاندى بمصر فى طريقه إلى إنجلترا.. وامتلأت الصحف والمجلات المصرية بأخباره وتاريخه وكفاحه فأخذت به واستولت صورته على وجدانى فما كان منى إلا أن قلدته، خلعت ملابسى وغطيت نصفى الأسفل بإزار وصنعت مغزلا واعتكفت فوق سطح بيتنا بالقاهرة عدة أيام إلى أن تمكن والدى من اقناعى بالعدول عما أنا فيه، فلن يفيدنى ما أفعله أو يفيد مصر فى شيء".