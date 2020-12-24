حصاد 2020.. البحوث الإسلامية يجيب عن 42 ألف سؤال.. وكورونا تتصدر

نجح مجمع البحوث الإسلامية، في الوصول إلى الناس والتفاعل معهم والإجابة عن استفساراتهم، وما يشغلهم بشكل فعال ومختلف تماما خلال هذا العام.

ووفقًا لإحصائيات مجمع البحوث الإسلامية، فقد تمكنت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف ولجان الفتوى المنتشرة ‏في كل مدن ومراكز الجمهورية من الإجابة على نحو 419927 سؤالًا خلال عام 2020.

نوعية الأسئلة

شملت الأسئلة تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ‏ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، حيث تم الرد عليها ‏بشكل مباشر.

جاء ذلك بالإضافة إلى الرد على بعض الشبهات المثارة حاليًا، وذلك في إطار توجيهات فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، وتنفيذًا لخطة المجمع ‏لمواجهة فوضى الفتاوى التي تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع ‏من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

أجاب عن الأسئلة أساتذة من كبار العلماء

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الفتاوى الواردة ‏إلى اللجان تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت ‏الإجابة عنها جميعًا من متخصصين في لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر ‏والتي يشرف عليها أساتذة من كبار العلماء بالأزهر، واللجان الرئيسة والفرعية ‏بمحافظات الجمهورية والتي تحوي أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على ‏أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط.

أسئلة خاصة بالمواريث

وشهدت اللجان أيضًا الإجابة عن ‏أسئلة المواريث وتقسيم التركات التى تصل إلى اللجان سواء من الجمهور ‏العادى أم من بعض المؤسسات الرسمية، هذا بالإضافة إلى القضايا الأسرية ‏التى قدمت اللجان حلولًا لها من خلال توصيف الطلاق والتكييف الفقهى له‎.‎

حل المشاكل الأسرية

وأوضح الأمين العام أن اللجان لا يقتصر عملها على الرد على الأسئلة فقط، ‏وإنما تقوم بدور آخر مهم يتمثل فى حل المشاكل الأسرية الناتجة عن قضايا ‏الطلاق أو الميراث بحضور جميع الأطراف من خلال الاستماع إليهم ‏والتوصل إلى حلول ترضى الجميع.

حل قضايا الطلاق

جاء بالإضافة إلى حل قضايا ‏الطلاق من خلال توصيف الطلاق بحضور الزوج والزوجة والتدقيق فى كل ‏لفظ أو فعل حول المشكلة حتى يمكن القيام بالتكييف الفقهى للطلاق والترجيح ‏بين الآراء الفقهية فى حالة وجود أكثر من رأى للعمل على حماية الأسرة من ‏التفكك والانهيار.

ويتم العمل على إزالة كافة الخلافات الأسرية التى قد ‏تؤثر على الحياة فيما بعد باستخدام أفضل الطرق الفعّالة لحل المشكلات ‏الأسرية والاجتماعية الواردة على اللجنة، والتغلب عليها للحفاظ على وحدة ‏الأسرة التى تمثل القاعدة الرئيسة لبناء المجتمع‎.‎

320 لجنة للفتوى

وأشار عياد إلى أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تنتشر فى كل محافظات ‏الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو 230 لجنة تعمل يوميًا من الثامنة ‏صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفي بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى ‏الثامنة مساء‎.‎

تكثيف خدمة الفتاوى الإلكترونية

وقال إنه في إطار تلبية احتياجات الناس وتيسيرًا عليهم خصوصا مع الظروف والأحداث التي نعيشها نتيجة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية؛ كثف المجمع من خدمة الفتاوى الإلكترونية، حيث يتم استقبال الأسئلة عبر موقع المجمع الإلكتروني من خلال المركز الإعلامي للمجمع، وإرسالها إلى لجنة الفتوى الرئيسة.

يلي ذلك إرسال الإجابات إلى المستفسرين مرة أخرى، حيث لا تستغرق الردود على الأسئلة سوى وقت قليل، كما أنها تتمتع بالسرية التامة لرفع الحرج عن الناس وإتاحة الفرصة أمامهم في الاستفسار عن ما يتعلق بكل شئون حياتهم.

الإجابة عن 124 ألف فتوى على الموقع

وبلغ عدد الفتاوى الواردة على الموقع الإلكتروني منذ إنشائه نحو 124 ألف فتوى؛ تمت الإجابة عليها من أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة، وعندما تحتاج الفتوى إلى حضور المستفتي يتم توجيهه لأقرب مقر لجنة فتوى من اللجان المنتشرة على مستوى مدن ومراكز الجمهورية، لمزيد من الإيضاح لسؤاله حتى تتم الإجابة عنه بدقة.

فتاوى خاصة بكورونا

وفي إطار مواجهة الأحداث والنوازل التي صاحبت فيروس كورونا المستجد قام المجمع من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بإصدار العديد من الفتاوى والبيانات التي كُشف فيها على أنه ينبغي احترام الموتى وتطبيق أحكام الشريعة على الموتى بسبب هذا المرض كغيرهم مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل المختصين، بالإضافة إلى بيان الأحكام الفقهية المختلفة التي صاحبت الظروف والأحداث التي نعيشها جميعا، وهي أحكام تم الاستعانة فيها بمتخصصين من الأطباء والخبراء.