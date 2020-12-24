وزيرة الهجرة: فخرنا كبير بنجاحات أبنائنا بالخارج و رواد مصر تستطيع

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفال أبناء الجالية المصرية في كندا، بالذكرى 33 لتأسيس نادي النيل، وتكريمه العالِمين المصريين: الدكتور هدى المراغي، لمنحها أعلى وسام مدني في كندا نظير إسهاماتها في مجال الهندسة الميكانيكية وكذلك تطوير أنظمة التصنيع في كندا وخارجها، وزوجها الدكتور وجيه المراغي، لحصوله على وسام الشرف الكندي، حيث ضم اللقاء كلا من:

السفير أحمد ابو زيد، سفير مصر في أوتاوا، والسيدة حرمه، والعمدة دورين أسعد، عمدة مدينة بروسار بمقاطعة كيبيك، أول عمدة مصرية فى تاريخ كندا منذ اكتشافها فى القرن الخامس عشر الميلادى، النائب شريف سبعاوي، أول نائب مصري في برلمان أونتاريو، والدكتور محمد الحلوجي، مؤسس نادي النيل في كندا، وعدد كبير من المصريين في كندا، من أعضاء النادي المصري الكندي، وأعضاء الجمعية المصرية الكندية للتراث.

استهل اللقاء بالسلام الجمهوري، متضمنا فيديو للعلم المصري على شلالات نياجرا، أحد أشهر الشلالات عالميا، لأول مرة، حيث أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للجالية المصرية في كندا على الدعوة الكريمة، مهنئة العالمين القديرين د.المراغي، على منحهما هذا التكريم.