بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من النيجر بعد الفوز على سونيديب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى القاهرة، منذ قليل، قادمة من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطار ديورى هامانى إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.

وحقق الأهلى الفوز على سونيديب بهدف نظيف سجله اللاعب المالى أليو ديانج فى المباراة التى أقيمت أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى للمواجهة المحلية المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، بعد رحلة العودة من النيجر.

على الجانب الآخر يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً، اليوم الخميس، عبر خاصة فيديو كونفرانس بعدما قرر المجلس العودة لاجتماعات فيديو كونفرانس للوقاية من فيروس كورونا.

ويناقش مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى اجتماع اليوم عدة ملفات لم تتم مناقشتها فى الاجتماع الذى عُقد الثلاثاء قبل الماضى فى مقر الجزيرة وتم تحديد أمس الأول الثلاثاء، لعقد جلسة تكميلية قبل أن يتم تأجيل الجلسة للغد لكن بطريقة "الفيديو كونفرانس" كما كان يحدث في الأشهر الأولى لجائحة كورونا.

وعقد مجلس الأهلى سلسلة من الاجتماعات الفترة الماضية بمقر الجزيرة والشيخ زايد بشكل جماعياً وحضورياً لكن ازدياد عدد الإصابات بكورونا جعل مجلس الأهلى يُقرر العودة لاجتماعات الفيديو كونفرانس ابتداءاً من اليوم.