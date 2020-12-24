التراس: الهيئة العربية للتصنيع قادرة على تلبية جميع الاحتياجات لدول الخليج

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، الدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وناصر الكعبي، المدير العام لشركة IGG إنترناشونال الإماراتية (أبو ظبي).

تم خلال الاجتماع، بحث تعزيز آليات التعاون المشترك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين العربية للتصنيع وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بقوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية فى جميع القطاعات والجوانب، معربا عن امتنانه الشديد بالاهتمام من الجانب الإماراتى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتحقيق الشراكة الإستراتيجية في جميع مجالات التعاون، خاصة التبادل التجاري مع الأسواق الأفريقية.

وأوضح "التراس" أن هذا الوقت هو الوقت المناسب والأمثل لتضافر الجمهور فى المجالات الصناعية الدفاعية والمدنية المتعددة لخدمة الدول العربية والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع منذ تأسيسها وما اكتسبته من خبرات متطورة، يجعلها قادرة على تلبية جميع الاحتياجات والمستلزمات لدول الخليج العربى، وتحديدًا الإمارات التى قطعت شوطًا هامًا ومتميزا فى الإنتاج الصناعى.

من جانبه، أكد الدكتور يسرى الشرقاوى حرصه الشديد على دعم العمل المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، إيمانًا بما تقدمه الهيئة فعليًا وواقعيًا من أداء ومشروعات ومنتجات فى المجالات المختلفة، وكذا التطوير التام فى قطاع التدريب، مشيدا بحرص العربية للتصنيع على العمل بقوة فى جميع مجالات الصناعات المغذية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمنزلية لخدمة رجال أعمال مصر، بما يحقق العديد من جوانب الاستفادة.

بدوره، أكد ناصر الكعبى أهمية الزيارة باعتبارها فرصة ثرية لتقديم أنفسنا للهيئة العربية للتصنيع ونتعرف جيدا وبدقة عن نجاحات الهيئة المتنوعة، وقال: "نتطلع من خلال تأسيسنا للشركة بجمهورية مصر العربية إلى أن نستعين بالشركاء الإستراتيجين الفاعلين كخطوة أولى، وفي مقدمتهم العربية للتصنيع، ذلك الصرح الصناعى العملاق، لتحقيق الانطلاقة للأسواق العربية والأفريقية".