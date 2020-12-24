حديقة الحيوان تكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر خلال الفترة القادمة

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إن تذكرة الحديقة مازالت بـ 5 جنيهات حتى الآن، متمنيا أن يزيد سعر التذكرة لزيادة الموارد، وبالتالى يمكن تطويرها بشكل جيد.

وعلق "رجائى"، خلال حوار خاص لـ "دوت الخليج"، قائلا: "الـ 5 جنيهات قليلة جدا بالنسبة للخدمات والتطورات التى تشهدها الحديقة، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للأمن والنظافة".

وأضاف أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء 65 جنيها، وذلك مقابل جميع الأماكن الخاصة داخل الحديقة مثل بيت الزواحف وحديقة الطفل وغيره، موضحا أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء بهذا السعر لأننا وجدنا بعض الزوار يرغبون فى أن يأتوا يوم الإجازة، فضلا عن الأفواج السياحية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أن الحديقة شهدت تطورات كبيرة، منها المقاعد الخشبية لمنع ظاهرة الافتراش، وحديقة الطفل، بالإضافة إلى الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الزراعية فى تقليم الأشجار وتهذيبها.