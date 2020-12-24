البيئة: تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة

جهود وزارة البيئة في 2020:

دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة بالمحافظات تخصيص 1226 فدانا فى العاشر من رمضان لاقامة مجمع متكامل للمخلفات. تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي. دمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات وتوفير الدعم لهم بمنحهم صيغة شرعية للعمل.

شهد عام ٢٠٢٠ تنفيذ خطوات جادة من جانب جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للبدء في التنفيذ الفعلي للمنظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب بعض التداخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الامن منها، وتم تكثيف تلك الجهود خلال المرحلة الطارئة التى تواجهها البلاد للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة

وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالاماكن الاكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، نفذ جهاز إدارة المخلفات عدد من الإجراءات فى البنية التحتية للمنظومة بدأت بتوريد 7 محطات وسيطة متنقلة و3 محطة بمحافظة القليوبية وكفر شكر القناطر وطوخ ويتم تقديم الدعم لكل محطة بـ 2 سيارة مرسيدس سعة 52 م3 و لودر كبير 3 متر مكعب.

17 مليون جنيه قيمة إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية

وبلغت تكلفة إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية حوالي 17 مليون جنيه، بالاضافة إلى 10 مليون جنيه تكلفة المعدات للمحافظة وتم تحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح إلى المجاورة لمنع تراكم المخلفات مرة اخرى وتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع برفع 5.17 ألف طن من التراكمات ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة والخاص بالمحافظة، بالاضافة إلى توفير ٢ تريال حمولة ٥٢ م٣ و لودر لنقل المخلفات الواردة من المحطة إلى المدفن الصحي للمحافظة.

قانون تنظيم إدارة المخلفات

ومن منطلق دور وزارة البيئة لإدارة منظومة المخلفات كجهة تنسيقية تقوم الوزارة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية ويعد إصدار قانون المخلفات خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات سواء كانت خطرة او صناعية، زراعية ،صلبة بلدية، او هدم وبناء ويساعد اصدار القانون على خلق الفرص الاستثمارية لادارتها بالإضافة إلى تحديد الجهة الادارية المختصة بالتنظيم والمتابعة وإعداد الاشتراطات العامة الازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة وتحديد سياسة المسئولية الممتدة وتحديد واضح للأدوار ووضع حوافز للاستثمار.

ويتم العمل حاليا في المحطات الوسيطة في البراجيل بالجيزة، واهانسيا ببني سويف، ودعم محطة كرداسة بمعدات لتشغيلها ودعم محافظة القليوبية بمعدات بقيمة ٣٠ مليون جنيه ضمن خطة دعم البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات، وذلك للمساهمة في تيسير رفع المخلفات وعملية التخلص الآمن منها.

بروتوكول تعاون لتطوير منظومة المخلفات الجديدة

وقعت وزارة البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون بتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ويقوم جهاز تنظيم وادارة المخلفات بدور الاستشاري الفني، بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنفيذ مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى من خلال ميزانية 2019/2020.

المحطات الوسيطة

اعتمد الجهاز التصميمات الخاصة بـ 11 محطة وسيطة، وإنشاء 9 محطات بمناطق منشية ناصر والمقطم وشارع بورسعيد بالقاهرة ودمنهور وكفر الدوار بالبحيرة و منطقة ناصر ببني سويف ويوسف الصديق بالفيوم ومنطقة الإبراهيمية وتم الانتهاء الأعمال الإنشائية لـ 4 محطات بمنشية ناصر بشارع بورسعيد ومنطقة ناصر بالمقطم، وجارى الانتهاء من فحص واستلام 7 معدات للمحطات الوسيطة المتحركة.

إنشاء 27 مدفن صحى

فيما يخص المدافن الصحية وعددها 27 مدفن تم اعتماد الرسومات التفصيلية لـ 20 مدفن صحي يتم تنفيذها خلال المرحلة الاولى للمنظومة 2019/2020، وذلك بمحافظات "الفيوم، بني سويف، السويس، جنوب سيناء ، البحيرة ، سوهاج ، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الشرقية ، شمال سيناء، الجيزة، مطروح، البحر الاحمر، المنوفية.

مصانع تدوير المخلفات

فيما يخص اعتمادات التصميمات الخاصة بمصانع معالجة وتدوير المخلفات، استهدف الجهاز إنشاء 3 خط جديد في العام المالى 2019-2020 بمناطق المحلة بمحافظة الغربية دار السالم بسوهاج ، تونا الجبل بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى رفع كفاءة 6 خطوط فى مصنع دفرة بمحافظة الغربية وتم الانتهاء منن خطين، وتم البدء في مصنعي سوهاج والمنيا.

تخصيص 1226 فدانا فى العاشر من رمضان لاقامة مجمع متكامل للمخلفات

تم البدء في عمليات تأهيل مقلب الوفاء والأمل وتنفيذ محطة معالجة سائل الرشيح وطرح مناقصة لتأهيل مقلب السلام ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام ونصف أما مقلب ومدفن العبور، فقد تم تخصيص 65 فدان لمحافظة القاهرة و65 فدان لمحافظة القليوبية مخصصة للدفن ويتم التنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالسيطرة الدائمة على الحرائق الموجودة بداخل المقالب.

وتم توفير معدات للقضاء النهائي على الحرائق، حيث تتم المتابعة المقالب يوميا والسيطرة عليها وأهمها مقلبي الطوب الرملى والقطامية ويتم التنسيق لتخصيص قطعة أرض بمساحة 1226 فدانا فى العاشر من رمضان لاقامة مجمع متكامل للمخلفات لمحافظتى القاهرة و القليوبية، حيث تقوم وزارة البيئة بعمل الدراسات الفنية للموقع قبل تسليمه.

دور وزارة البيئة للسيطرة على المخلفات فى ظل جائحة كورونا

فى إطار الدور الرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والرصد والمتابعة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، شهد عام 2020 البدء في منظومة الرصد والمتابعة ببعض أحياء محافظة الجيزة، للاطمئنان على رفع المخلفات أولا بأول وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة العمالة.

ومع بداية جائحة كورونا في النصف الأول من العام، أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بالاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للوزارة والأفرع الإقليمية والتحقق منها والتوصل الى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دمج القطاع غير الرسمى

يعد دمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بشكل رسمي من الخطوات الهامة التي تساعد على فاعلية المنظومة واستدامتها من خلال الاستفادة من خبرات هذا القطاع في مجال إدارة المخلفات وتوفير الدعم لهم بمنحهم صيغة شرعية للعمل ومسمى وظيفي يضعهم تحت المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية للدولة، وتم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات به لحصرهم وبدء تفعيل هذه الإجراءات حيث سجل ٧٢٥ عاملا نظافة بياناتهم على الموقع حتى الآن.