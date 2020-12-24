منحة للدراسة في اليابان لطلاب الجامعات الحكومية المصرية .. الشروط والتفاصيل

أعلنت سفارة اليابان بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن صدور الإعلان السادس للبدء في التقديم للحصول على منحة دراسية من خلال مبادرة الشراكة المصرية –اليابانية في التعليم (EJEP).
وقالت الصفحة إن هذه المنحة ستوفر الفرصة للطلاب الجامعيين المصريين المتفوقين والمتميزين، والذين يتم اختيارهم من خلال الاختبارات العادلة للحصول على منحة للدراسة في اليابان لمدة عام دراسي كامل أو فصل دراسي واحد.
وأرفقت السفارة رابط مراجعة شروط التقديم على البرنامج الخاص بطلبة الجامعات من خلال الموقع التالي الخاص بالتقديم على المنحة:
كما أعلنت صفحة السفارة عن آخر موعد للتقديم للمنحة وهو يوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021.
كما يمكن للطلبة المصريين الاستفسار عن الدراسة في الخارج لطلبة الجامعات من خلال الموقع التالي:
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