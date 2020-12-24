المعاهد الأزهرية: تصحيح امتحانات النقل للتعليم الخاص فى كل معهد على حدة

وكان الشيخ أيمن عبد الغنى، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أكد أنه فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والحرص على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ أنه كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس)، فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية.
وأضاف وكيل قطاع المعاهد، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوى يوم الأربعاء الموافق 23 يناير، الأمر الذى أتاح لجميع المعاهد الأزهرية الفرصة لتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد عن 12 طالبًا، وذلك مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية داخل المعاهد، حفاظًا على أبنائنا الطلاب فى ظل جائحة كورونا.
يشار إلى أن أعمال التصحيح كانت تتم فى السابق داخل مراكز تعد خصيصا لذلك على مستوى الجمهورية.
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