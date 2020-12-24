صور.. بروتوكول بين صناع الخير وبنك مصر لدعم مرضى الجلدية بإشراف هانى الناظر

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير مبادرة "لمسة خير" لدعم المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة من غير القادرين وذلك تحت إشراف الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق.





وصرح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن التعاون وفقاً للبروتوكول الموقع يشمل دعم مبادرة لمسة خير لدعم المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة "قشر السمك وانحلال الجلد الفقاعى" والتى تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وتعد أول مبادرة مجتمعية للكشف على الأمراض الجلدية المزمنة بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات بالمجان.

وأوضح عبدالفتاح، وفقا لبيان صحفى، أن التعاون مع مؤسسة بنك مصر يشمل الكشف على حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة ودعمهم فى الحصول على علاج شهرى مجانى كذلك نشر التوعوية بطرق مقاومة الإصابة بالأمراض الجلدية وطرق الحماية حيث تعمل المبادرة على 3 محاور، هى التشخيص والعلاج المجانى والتوعية وذلك بالتعاون مع كلية الطب جامعة القاهرة.

ولفت إلى أن البنك سيساهم فى علاج 100 من الحالات غير القادرة بالمجان لمدة 5 سنوات بمساهمة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه كجزء من مسؤوليتها المجتمعية ولدعم العمل التطوعى العام، افتا إلى أن دور مؤسسة صناع الخير سيشمل تجهيز القوافل الطبية فى المدن والقرى الأكثر احتياجا للكشف على الحالات واختيار الحالات المستحقة من خلال التقارير الطبية والأبحاث الاجتماعية.

وقع البروتوكول هناء محمود البورينى مدير مؤسسة بنك مصر كطرف أول، وهانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير كطرف ثانى.

يذكر أن مبادرة "لمسة خير" أطلقتها مؤسسة صناع الخير تحت رعاية مجلس الوزراء وتستهدف الوصول إلى إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابى الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين فى كل انحاء مصر بالمتابعة والإشراف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان، وأن ذلك يحتاج لتضافر الجميع لتحقيق هذا الهدف الإنسانى النبيل.