مساعد رئيس حزب الوفد: البرلمان الجديد سيركز على الأجندة التشريعية 

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب الفائز عن القائمة الوطنية بدائرتى شرق وغرب الدلتا، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن برلمان 2020 سلط الضوء على التعددية الحزبية بمفهومها الديمقراطى والذى ضمن تمثيل جميع الأحزاب السياسية المصرية تحت قبة البرلمان، وسمح للمعارضة بالمشاركة واعتبارها جزءا مهما فى عملية صناعة التشريعات والقوانين.





وأشار الشرقاوى، عقب استلامه كارنيه العضوية الجديد، إلى أن مجلس النواب شمل فى رمته جميع فئات وأطياف الشعب المصرى وشكل بمشاركة 13 حزبا سياسيا، برلمانا جديدا قادرا على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية وتريد العصف بشعبها وأمنها واستقرارها.

وأكد أن المجلس الجديد ستكون أجندته التشريعية مختلفة عن برلمان 2015، فالأخير كانت مهمته متعلقة ببناء الدولة المصرية وتصحيح الأوضاع الخاطئة التى اقترفها برلمان الإخوان، ولكن برلمان 2020 مهمته تتعلق بالاتجاه نحو التنمية، وإعداد التشريعات التى تتناسب مع الوضع الجديد التى وصلت إليه الدولة المصرية وتتماشى مع الدولة الحديثة التى ظهرت مؤشراتها الإيجابية فى مختلف المجالات.

وعن أجندته التشريعية فى البرلمان الجديد، أشار الشرقاوى إلى أنه سيركز على التشريعات التى تخدم المواطن المصرى لاسيما محدود الدخل، وتوفير حياة كريمة هادئة له، لاسيما النظر فى التشريعات الداعمة لقطاع الصناعة والتجارة، والتى من شأنها ستعالج المعوقات التى تواجه البيئة الاستثمارية فى مصر، منوها أن الموطن المصرى سيكون أولوية كبرى على أجندة البرلمان، والعمل على إصدار التشريعات التى ترتقى بحياته.

وأشاد بحفاوة الاستقبال التى تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب تحت إشراف الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والحرص على الالتزام بجميع التعليمات الوقائية حفاظا على صحة الأعضاء والعاملين فى أرجاء المجلس.