الرى تنفى وجود عجز فى مياه الرى يؤدى لبوار الأراضى الزراعية بالفيوم

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وجود عجز فى مياه الرى يؤدى لبوار الأراضى الزراعية بمحافظة الفيوم.





تواصل المركز، مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز فى مياه الرى سواء بمحافظة الفيوم أو غيرها من المحافظات، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى جميع الزراعات بجميع محافظات الجمهورية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وتابع المركز، أنه فى إطار حرص الدولة على توفير المياه للمنتفعين بالقطاع الزراعى فإنه يتم المرور والمتابعة بشكل يومى لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكافة المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أى مخالفات أو تعديات على المجارى المائية، ولم يتم رصد أو ورود أى شكاوى تذكر فيما يخص نقص مياه الرى.

كما أنه جار حالياً تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التى تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضى المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهى منتصف عام 2022.