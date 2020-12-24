صلاح منتصر لـ أيمن عدلى : خططت لأصبح صاحب محل حلويات قبل دخولى عالم الصحافة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صلاح منتصر خلال حواره مع الإعلامى أيمن عدلى ببرنامج "كنوز الوطن" والذى يعرض عبر التليفزيون المصرى، أنه ولد فى القاهرة عام 1933، وتوفيت والدته بمرض السل وكان عمره 3 سنوات، فانتقل للعيش مع عمته فى مدينة دمياط، مشيرا إلى أن أسرة عمته كانت تمتلك معملا لصنع الحلويات وبحكم نشأته معهم كان يشترك فى صناعة الحلويات خلال فترات الدراسة، مؤكدا أنه خطط فعليا قبل امتحانه الصحافة أن يصبح صاحب محل حلويات.
وأشار منتصر إلى أن الصدفة كانت وراء دخوله لعالم الصحافة، إذ أنهن كان له أخ غير شقيق من والده يعيش بالقاهرة، وفى إحدى الإجازات المدرسية ذهب إليه بالمنزل لزيارته والإقامة معه لفترة وجيزة، وكان أخيه لديه أسطوانات غنائية وكتب ثقافية وجرائد يومية، وفى يوم من الأيام وجد ورقة من جريدة كانت تصدر فى ذلك الوقت تسمى "النداء" وبها قصة صحفية بعنوان "ليالى القاهرة"، فقرأتها حتى نهايتها، وبعدها نطقت قائلا: "الكتابة حلوة أوى" فقررت أن أكون كاتبا وخطط لذلك فيما بعد.
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