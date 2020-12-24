استئناف القاهرة تنعى المستشار أحمد بكرى

جدة - نرمين السيد - تقدم المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المكتب الفنى، وكل أعضاء المحكمة، بالعزاء لأسرة المستشار أحمد بكرى محمد حميدة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، داعين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.





والمستشار أحمد بكرى من مواليد محافظة الفيوم، تخرج فى كلية الحقوق، وتدرج فى العمل القضائى بداية من النيابة العامة بكل درجاتها المختلفة من رئيس نيابة حتى وصل إلى درجة محامى عام أول. وتدرج للعمل كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لفترة من الزمن ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.

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