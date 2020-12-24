المصريين الأحرار: إعادة تفعيل غرف عمليات خدمة الجالية المصرية بدول الخليج

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن إعادة تفعيل غرف عمليات خدمة أبناء الجالية بدول الخليج العربى، تحسبا لآثار وتباعات الموجة الجديدة من فيروس كورونا.





ومن جانبه قال أحمد على حسن، مسؤول شؤون المصريين بدول الخليج العربى عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب فور بدء الإجراءات الاستثنائية ومنها تعليق الرحلات الجوية الدولية فى ضوء مواجهة أو محاصرة فيروس كورونا، يكثف جهوده لتذليل العقبات وتوفير الخدمات لأبناء الجالية المصرية بدول الخليح العربى.

وأضاف، أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع الجهات المعنية ومنها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأيضا القنصليات لتقديم الخدمات المتاحة للمواطنين المتواجدين بدول الخليج، فى ضوء اهتمام الدولة المصرية برعاياها فى جميع أقطار العالم.

وأشار إلى أن رئيس الحزب يتابع عن كثب الجهود المبذولة من قبل ممثلى الحزب بالدول ويرفع له تقرير تفصيلى بمجريات الأوضاع والمستجدات أو طلبات واحتياجات المواطنين وسبل تدخل الحزب لحلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان حزب المصريين الأحرار له دور بارز خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، حيث قام على توفير الخدمات والتنسيق مع شركات طيران بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين وغيرها مما جعله محل إشادة لأبناء الجالية.