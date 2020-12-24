وزيرة الهجرة: المستشار ”مينا زاهر” خير نموذج لـ ”خلينا سند لبعض” بالإمارات

السفيرة نبيلة مكرم: نواصل متابعة موقف كافة العالقين والاستماع إليهم
أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود المستشار مينا زاهر المحامي بدولة الإمارات العربية، والذي يعد نموذج لدور المصريين بالخارج ورموز الجاليات في التدخل لمساعدة أشقائهم من أبناء الوطن، في إطار متابعة الوزارة لموقف المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول، على إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك الدول مؤخرًا وفي إطار مبادرة "خلينا سند لبعض".
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للمستشار/ مينا زاهر، لما قام به من جهود كبيرة واستجابته للوزارة بالتحرك والتواصل مع الكثير من أبناء الجالية المصرية العالقين في الإمارات في طريقهم إلى الكويت والاستماع إليهم، والبدء في حل عدد كبير منها، بالتعاون مع الوزارة ووزارة السياحة والآثار وعضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج النائب الدكتور عباس السادات.
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