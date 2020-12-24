شاهد.. قاعة استقبال البطل العالمى بيج رامى فى مطار القاهرة

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران كونها الناقل الرسمي لوصول البطل العالمي رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، بتجهيز شاشات عملاقة بمطار القاهرة لعرض قصة تتويجه بالبطولة، فضلا عن تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار ببانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته فى البطولة.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية، علي أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.