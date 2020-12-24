شاهد.. قاعة استقبال البطل العالمى بيج رامى فى مطار القاهرة

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران كونها الناقل الرسمي لوصول البطل العالمي رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، بتجهيز شاشات عملاقة بمطار القاهرة لعرض قصة تتويجه بالبطولة، فضلا عن تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار ببانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته فى البطولة.
ومن المقرر أن يكون فى استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية، علي أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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