4 قرارات حكومية لدعم السياحة فى مصر .. خبراء: اعانتنا على مواجهة تداعيات كورونا

وافق مجلس الوزراء على العديد من القرارات الدتعمة للقطاع السياحي لانقاذه من تداعيات جائحة كورونا ، ايمانا منه بأهمية ذلك القطاع الحيوي ذو العائد الاقتصادي السريع ، و الذى انهكه كوفيد 19 .
واشتملت موافقات مجلس الوزراء على ، ارجاء توقيع الحجز الاداري على المشروعات الفندقية و السياحية لمدة عام تنتهي 31 ديسمبر 2021 ، بالاضافة الى الاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشات الفندقية و السياحية من يناير حتى ابريل 2021 والعديد من القرارات الاخري .
ويرصد دوت الخليج اراء خبراء القطاع السياحي ، حول اهمية تلك القرارات على القطاع للخروج من ازمة جائحة فيروس كورونا بأقل الاضرار ..
قالت الاعلامية و الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي ، أن موافقات مجلس الوزراء تضمنت 4 قرارات هامة واصفه بانها مصيرية ، حيث خلقت نوع من الارتياح لدي جموع المستثمرين ، وتعين على عدم الدخول فى مرحلة الاغلاق او توقف المشروعات القائمة ، و تعد دفعة قوية للاستمرار .
أكدت العدوي فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أن موافقات الحكومة تعين القطاع السياحي على الخروج من ازمة وتداعيات جائحة فيروس كورونا ، التى تلوح فى الافق بزيادة فى الاعداد وفقا لارقام وزارة الصحة ، حيث ارجأت سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي ، وجدولة بعض الميديونيات والمستحقات على المنشات السياحية و الفندقية .
أشار عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان ، الى اهمية موافقات الحكومة ، واصفا انها حزمة قرارات داعمة للقطاع فى توقيت ذات صعوبة بالغة ، مؤكدا ان القطاع تضرر من انحسار الحركة السياحية ، وليس فى مصر فقط بل شمل العالم أجمع كما نري من تعليق رحلات طيران .
أوضح عبد الهادي لـ"دوت الخليج" ، أن موافقات الحكومة تضمنت ارجاء توقيع الحجز الاداري على المشروعات الفندقية و السياحية لمدة عام تنتهي فى 2021 ، و هو الامر المحمود وسبب ارتياح بين جموع مستثمري القطاع السياحي ، ويؤكد ان الدولة داعمة دائما للقطاع السياحي.
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