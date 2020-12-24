الصحة: السيدات اللاتى أنجبن أقل من 3 أطفال أقل عرضة للوفاة بسبب كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن مصر لديها الآن 40 باحثا لديهم القدرة على إدارة الأبحاث الإكلينيكية الدولية، وهناك 7 تخصصات اشتركت فى بروتوكول علاج المرضى بالبلازما.

وأضافت "عاصم"، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم، الخميس، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الأطباء، أن هناك دراسات أجريت على مرضى كوفيد 19 وأثبت الدراسات أن السيدات التي أنجبت 3 أطفال فيما أقل هى أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا، أما السيدات اللاتى أنجبن 3 أطفال فيما أكثر معرضات بشكل أكبر للتأثر بالفيروس.

وأكدت أن عدد الأبحاث فى مصر لفيروس كورونا بلغت 69 بحثا بينهم 34 بحثا ملاحظيا، و35 بحثا تداخليا، مشيرة إلى أن مصر كانت من أكثر 10 دول في العالم في تقديم الأبحاث، وكان لمصر باع كبير على مستوى العالم.