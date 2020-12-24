الأمم المتحدة تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وترفض اتفاق أردوغان والسراج

نشر موقع الأمم المتحدة الرسمي، اليوم الخميس، نص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، فيما يعد اعترافا رسميا بالاتفاق بعد إيداعه من قبل وزيري خارجية البلدين في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار. وقال الموقع الذي نشر الاتفاق ممهورا بختم المنظمة، إن الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط ​​بين البلدين، والتي بدورها تمنح القاهرة وأثينا حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.

من جانبها، أكدت مصادر يونانية لوكالة أنباء أثينا - مقدونيا (AMNA) أن نشر الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة، إلى جانب تأخير نشر الاتفاق الموقع بين تركيا والحكومة الليبية المؤقتة المنتهية ولايتها" اتفاق أردوغان- السراج"، هو "نجاح دبلوماسي".

وأضافت المصادر نفسها أن ذلك جاء نتيجة جهد طويل من قبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الذي يجري اتصالات منتظمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشكل دائم.

هذا أيضًا وأكدت وكالة الأنباء اليونانية أن هذه أول اتفاقية بحرية يونانية يتم الاعتراف بها منذ حوالي أربعة عقود، كما سيتم نشر اتفاقية مماثلة موقعة مع إيطاليا بمجرد دخولها حيز التنفيذ.