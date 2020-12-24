نهي عاصم: الأبحاث المقدمة عن فيروس كورونا من مستشفيات عزل وزارة الصحة

أكدت مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأبحاث د.نهى عاصم، أن الأبحاث المقدمة عن كورونا كانت صادرة من وزارة الصحة من خلال مستشفيات العزل التابعة للوزارة.

وأضافت د.نهى عاصم، أن الأبحاث التي تم إصدارها عن الوزارة بشأن كورونا بلغت 69 بحثا بينهم 34 بحث ملاحظي، و35 بحث تداخلي، مؤكدة أن مصر كانت من أكثر 10 دول في العالم في تقديم الأبحاث، وكان لمصر باع كبير على مستوى العالم .

وتابعت د.نهى عاصم، أن الأبحاث والدراسات المصرية تضمنت دراسات عن فيروس كورونا مع المرضى الحوامل، والأطفال، إلى جانب التدريبات العملية التي قدمتها الوزارة بشأن تنسيق الدراسات الإكلينيكية الدولية.

وقالت إن مصر لديها الآن 40 باحث لديهم القدرة على إدارة الأبحاث الإكلينيكية الدولية، مضيفا أن هناك 7 تخصصات اشتركت في بروتوكول علاج المرضى بالبلازما.

ومن المقرر أن تكشف وزيرة الصحة خلال المؤتمر، عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على توضيح الآليات الواجب على المواطنين إتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.