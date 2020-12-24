مساعد وزير الصحة يكشف بالأرقام معدلات تدريب الفرق الطبية في مواجهة كورونا

أكد مساعد وزير الصحة والسكان للتدريب د.إيهاب كمال، أن التغذية لا تقل أهمية عن تطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى فيروس كورونا داخل المستشفيات، لذا تم تدريب 110 أطبباء تغذية في مستشفيات العزل.

جاء ذلك في كلمة، د.إيهاب كمال، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس 24 ديسمبر، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما».

وأضاف د.إيهاب كمال، أن مستشفيات الحميات تحولت إلى نقاط بحثية، مضيفا أن الوزارة قامت بتدريب 1299 من هيئات التمريض على المساعدة في تطبيق البروتوكولات العلاجية، كما تم تدريب 1114 صيدلي، إلى جانب تدريب 352 طبيبا على تطبيق نظم مكافحة العدوى في المستشفيات، علاوة على تدريب 407 طبيب صدر على تطبيق البروتوكول العلاجي.

ومن المقرر أن تكشف وزيرة الصحة خلال المؤتمر، عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على توضيح الآليات الواجب على المواطنين إتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.