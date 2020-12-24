الجماهير تنتظر وصول بيج رامي في مطار القاهرة.. وعربات دفع رباعي ترافق الأتوبيس المكشوف.. فيديو وصور

يشهد مطار القاهرة الدولي، تواجد العشرات من الجماهير ووسائل الإعلام، في انتظار وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير ب بيج رامي Big Ramy العائد، ظهر اليوم الخميس، إلي أرض الوطن عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام و التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام
وحرصت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للبطل العالمى بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، علي تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، والذي سيشهد بعد ساعات احتفالية خاصة لاستقبال مستر أوليمبياد " بيج رامي"، فور وصوله علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، فضلا عن وضع مجسمات خاصة باللاعب العالمي.
وصل مطار القاهرة، قبل قليل، أتوبيس مكشوف تم تخصيصه لخروج اللاعب علي متنه لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته، وسط تواجد لعدد من عربات الدفع الرباعي التي سترافق الاتوبيس لنقل البطل العالمي.
وتنظم أيضا الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، ظهر غدا فور لحظة وصول النجم المصرى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.
ومن المنتظر أن يكون فى استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.
وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطورى واللقب الذى حصل عليه مؤخرًا، وستكون هناك أكثر من مفاجأة فى انتظاره، ومن المقرر أن يستقل "بيج"، حيث تم تجهيز أتوبيس مكشوف لخروج اللاعب علي متنه لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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