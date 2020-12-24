إرجاء سداد رسوم المراسي النيلية.. المنشات الفندقية: جاءت فى توقيت حرج لإنقاذ القطاع من تداعيات كورونا

قال هشام الشاعر عضو مجلس ادارة غرفة المنشات السياحية ، أننا نادينا وزارة السياحة والاثار بتأجيل بعض الرسوم الخاصة بالفنادق العائمة والثابتة، وذلك لدعم صناعة الفندقة و الاستثمار الفندقي ، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا .

أكد الشاعر فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أن موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على ارجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي، جاء فى توقيت صحيح، مع انحسار فى حركة السياحة القادمة الى مصر، نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة.

ووصف عضو مجلس ادارة غرفة المنشات الفندقية، الى إرجاء سداد بعض الرسوم الخاصة بالمراسي النيلية للفنادق العائمة، جاء فى توقيت حرج تعانى من الفنادق بسبب جائجة كورونا، والتى عاني منها كافة القطاع السياحي العالمي .

يذكر أن وافق مجلس الوزراء على إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى فى 31 ديسمبر 2021 و الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021.

كما تضمنت الموافقات الحكومية، جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرا “كهرباء – غاز – مياه – مراسى نيلية ، وإرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسى النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60% من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.