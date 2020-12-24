رئيس "دينية البرلمان": محاربة الإرهاب الفكري والتطرف أحد أهم أهداف مؤسسات الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي يُعبر عن جميع فئات المجتمع ويُعبر عن التنوع الحقيقي تحت قبة البرلمان.

وأضاف رئيس دينية البرلمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن مكافحة التطرف كان ولا يزال أحد أهداف اللجنة، منتقدا من يوجهون اتهامات لمصر في ملف حقوق الإنسان دون تقصي الحقائق، مضيفا "هؤلاء يسعون للشوشرة على إنجازات الدولة المصرية وعليهم أن ينظرون إلى أوضاعهم قبل الحديث عن الدولة المصرية".

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن محاربة الإرهاب الفكري والتطرف أحد أهم أهداف كافة مؤسسات الدولة الدينية والتشريعية والتنفيذية، موضحًا أن الجميع يعمل لمواجهة التطرف سواء في الداخل أو الخارج، مضيفا "النواب كانوا يسافرون لكافة دول العالم لاطلاع الخارج على الحقائق بعيدًا عن الشوشرة والتزييف.

وأشاد رئيس دينية البرلمان، بالتنسيق بعودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، موضحًا أن المجالس التشريعية تتعاون فيما بينها بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.