وصول بيج رامي بطل العالم لكمال الأجسام إلى مطار القاهرة

تستعد شركة مصر للطيران لإستقبال " البيج رأمي" بطل العالم في كمال الأجسام والذي توج مؤخرا ببطولة العالم في كمال الأجسام بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام وهي أكبر بطولات العالم في كمال الأجسام. اقرا أيضا: بيج رامي: الشحات مبروك "من الهواة" مش محترف (فيديو)

ومن المقرر وصول " بيج رامي" علي متن الرحلة "MS986 " القادمة من نيويورك، ومن المقرر وصولها ظهر اليوم الخميس بالصالة رقم 3 لمطار القاهرة الدولي وسط أجراءت إحترازية مكثقفة وبإحتفال وإستقبال رسمي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وكذلك الإتحاد المصري لكمال الأجسام كتقدير لجهود البطل العالمي والذي حاز علي بطولة من شأنها رفعة المنتخبات المصرية وشأن الرياضة المصرية وجعلها تحلق في أفاق الرياض العالمية. ومن المقرر وصول " بيج رامي" علي متن الرحلة "MS986 " القادمة من نيويورك، ومن المقرر وصولها ظهر اليوم الخميس بالصالة رقم 3 لمطار القاهرة الدولي وسط أجراءت إحترازية مكثقفة وبإحتفال وإستقبال رسمي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وكذلك الإتحاد المصري لكمال الأجسام كتقدير لجهود البطل العالمي والذي حاز علي بطولة من شأنها رفعة المنتخبات المصرية وشأن الرياضة المصرية وجعلها تحلق في أفاق الرياض العالمية. اقرأ أيضا: رئيس اتحاد كمال الأجسام يكشف لتحيا مصر "لماذا لا يلعب بيج رامي تحت رعاية الاتحاد"

يذكر أن البطل المصري قد حقق البطولة لأول مرة في التاريخ، وفي يوم الاحد الماضي قد أهتزت امصر فرحا بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه ممدوح السبيعي ليثير الفرحة والفخر في قلب كل مصري وعربي وهو ماتم تدواله من قبل الأوساط العربية والعالمية.

ويتابع "دوت الخليج" أحداث إستقبال " بييج رامي" من مطار القاهرة ولحظة الوصول الخاصة بالبطل العالمي.

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