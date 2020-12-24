فيديو..هانى أباظة: سنتصدى لبلطجة المدارس الخاصة على المصريين.. وسنسعى رفع أجور المعلمين

قال النائب هانى درى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن التصدى لحالة البلطجة التى تمارسها المدارس الخاصة، على المواطن والطبقة الوسطى تأتى على رأس أولوياته خلال المجلس المقبل، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى المدارس الخاصة، لكن ليس بالشكل الذى تمارسه.
وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج:" البرلمان المقبل سيكون له طبيعة خاصة، ويبرز ذلك فى التنوع الكبير للكتلة السياسية داخل المجلس، وتتمثل فى التواجد الكبير للمرأة والشباب، بالإضافة إلى ذوى الهمم .
وأكد عضو مجلس النواب، أن من ضمن الأولويات الأساسية التى سيعمل عليها المجلس أيضًا، مايتعلق برفع قيمة المعلم وتأهيله، أى أن المعلم الطامح فى الزيادة لابد أن يكون على مستوى جيد من التأهيل، حتى لا نطلق الأجور والمعلم دون المستوى.
واستكمل حديثه قائلًا:" نحتاج إلى تقديم الدعم للمعلم، لأن المعلم لابد أن يتبنى منظومة التعليم فى مصر، لأنه بمثابة عمود الخيمة فى منظومة التعليم.
وأشار أباظة إلى وقف العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا، ليس قرار وزير التعليم وحده، مشيرًا إلى أن المناهج التعليمية تأتى فى إطار تسلسى منظم وأى انقطاع يؤثر على الطلبة، ولو حدث أى ضرر فى إحدى المدارس يتم التعامل مع الموقف.
الأمانة العامة للبرلمان تستقبل نحو 100 نائب يوميا من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.
وبدأت الأمانة العامة في استقبال النواب الجدد الثلاثاء الماضي لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.
وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو..هانى أباظة: سنتصدى لبلطجة المدارس الخاصة على المصريين.. وسنسعى رفع أجور المعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.