فيديو..هانى أباظة: سنتصدى لبلطجة المدارس الخاصة على المصريين.. وسنسعى رفع أجور المعلمين

قال النائب هانى درى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن التصدى لحالة البلطجة التى تمارسها المدارس الخاصة، على المواطن والطبقة الوسطى تأتى على رأس أولوياته خلال المجلس المقبل، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى المدارس الخاصة، لكن ليس بالشكل الذى تمارسه.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج:" البرلمان المقبل سيكون له طبيعة خاصة، ويبرز ذلك فى التنوع الكبير للكتلة السياسية داخل المجلس، وتتمثل فى التواجد الكبير للمرأة والشباب، بالإضافة إلى ذوى الهمم .

وأكد عضو مجلس النواب، أن من ضمن الأولويات الأساسية التى سيعمل عليها المجلس أيضًا، مايتعلق برفع قيمة المعلم وتأهيله، أى أن المعلم الطامح فى الزيادة لابد أن يكون على مستوى جيد من التأهيل، حتى لا نطلق الأجور والمعلم دون المستوى.

واستكمل حديثه قائلًا:" نحتاج إلى تقديم الدعم للمعلم، لأن المعلم لابد أن يتبنى منظومة التعليم فى مصر، لأنه بمثابة عمود الخيمة فى منظومة التعليم.

وأشار أباظة إلى وقف العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا، ليس قرار وزير التعليم وحده، مشيرًا إلى أن المناهج التعليمية تأتى فى إطار تسلسى منظم وأى انقطاع يؤثر على الطلبة، ولو حدث أى ضرر فى إحدى المدارس يتم التعامل مع الموقف.