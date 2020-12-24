فيديو.. إيفلين متى تكشف لـ دوت الخليج رأى المتنيح الأنبا بيشوى فى الطلاق بالكنيسة وتؤكد : مش كل اثنين بيتخانق يطلقوا

أبدت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، تمنياتها بأن يضم برلمان 2021، قانون الأحوال الشخصية للأقباط علي طاولة المناقشات والأولويات خلال الفترة المقبلة لحسم جميع الإِشكاليات المعلقة في هذا الملف لدي الأ قباط قائلة:" أتمني أن يصدر برلمان 2021 قانون الأحوال الشخصية للأٌقباط".



جاء ذلك فى حديثها لموقع دوت الخليج، علي هامش استخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكداة علي أن الفترات الماضية شهدت مناقشات كثيرة لهذا القانون بين جميع الطوائف والكنيسة، مؤكدة علي أنها كانت لها مناقشات أيضا في كل الموضوعات ذات الصلة، مع المتنيح الأنبا بيشوى وخاصة ملف الطلاق وتداعياته، ونأمل جميعا أن يكون القانون من الأولويات حسما لكل هذه التداعيات، مؤكدة علي أن دستورنا في هذا الأمر هو الأنجيل وما تدخلت بشأن الكنيسة من إطارات لها علاقة ببطلان الزواج .