فيديو.. إيفلين متى تكشف لـ دوت الخليج رأى المتنيح الأنبا بيشوى فى الطلاق بالكنيسة وتؤكد : مش كل اثنين بيتخانق يطلقوا

أبدت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، تمنياتها بأن يضم برلمان 2021، قانون الأحوال الشخصية للأقباط علي طاولة المناقشات والأولويات خلال الفترة المقبلة لحسم جميع الإِشكاليات المعلقة في هذا الملف لدي الأ قباط قائلة:" أتمني أن يصدر برلمان 2021 قانون الأحوال الشخصية للأٌقباط".
جاء ذلك فى حديثها لموقع دوت الخليج، علي هامش استخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكداة علي أن الفترات الماضية شهدت مناقشات كثيرة لهذا القانون بين جميع الطوائف والكنيسة، مؤكدة علي أنها كانت لها مناقشات أيضا في كل الموضوعات ذات الصلة، مع المتنيح الأنبا بيشوى وخاصة ملف الطلاق وتداعياته، ونأمل جميعا أن يكون القانون من الأولويات حسما لكل هذه التداعيات، مؤكدة علي أن دستورنا في هذا الأمر هو الأنجيل وما تدخلت بشأن الكنيسة من إطارات لها علاقة ببطلان الزواج .
ولفتت عضو مجلس النواب إلي أن الأوضاع في حاجة للتريث بين أفراد الأسرة، وليس من المقبول أن كل طرف يقوم بالخناق مع الأخر يطلب الطلاق والانفصال، قائلة:" مش كل اثنين بيتخانق يطلقوا".
الأمانة العامة للبرلمان تستقبل نحو 100 نائب يوميا من النواب الجدد علي مدار 6 أيام في ضوء عدم التزاحم، وتماشيا مع تدابير كورونا، حيث يتسلم النائب كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.
وبدأت الأمانة العامة في استقبال النواب الجدد الثلاثاء الماضي لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.
وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع دوت الخليج، أن الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي، الفائزة بعضوية مجلس النواب 2020ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ستكون رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المنتظر أن تنطلق أعماله في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، بحسب دعوة الرئس عبد الفتاح السيسي للانعقاد وفق المادة 115 من الدستور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. إيفلين متى تكشف لـ دوت الخليج رأى المتنيح الأنبا بيشوى فى الطلاق بالكنيسة وتؤكد : مش كل اثنين بيتخانق يطلقوا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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